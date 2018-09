Casa.it, nato nel 1996, è stato il primo sito italiano a mettere in contatto chi vende e affitta con chi cerca casa. Con Oltre 830.000 annunci di immobili in vendita o in affitto di agenzie, costruttori e privati e più di 7,3* milioni di utenti unici al mese, è un sito di riferimento per chi cerca casa. Casa.it, insieme a atHome.lu, immoRegion.fr e atHome.de, è parte del nuovo gruppo europeo specializzato nel mercato immobiliare online.

In Casa.it puoi ricercare fra tanti annunci immobiliari per comprare un immobile o affittare case, puoi trovare un’agenzia immobiliare o pubblicare un annuncio.

Su Casa.it trovi inoltre tante informazioni utili su tutto quello che c’è da sapere prima di acquistare un immobile, dai mutui ai costi di ristrutturazione, dagli adempimenti fiscali ai consigli per l’acquisto della prima casa.

I valori

Continuare ad innovare con qualità, competenza e trasparenza è il nostro obiettivo.

Ogni giorno ci ispiriamo a questi valori per garantire la massima soddisfazione alle agenzie immobiliari che scelgono Casa.it come partner per il loro business.

Abbiamo scelto di prenderci cura giorno per giorno dei nostri clienti e di metterci all’ascolto delle loro esigenze per costruire un progetto d’eccellenza creato su misura per loro.

La storia

I numeri

Page Views: oltre 221 milioni al mese

Unique Visitors: 7,3 Milioni di Monthly Unique Visitors 13.000 operatori del Real Estate Italiano Oltre 830.000 annunci di immobili in vendita o in affitto * fonte: Adobe Analytics, Ottobre 2016

Dati Societari

Casa.it S.r.l. Sede Legale: Milano, Via Borsi n. 9 – 20143 Milano C.F. e P.I.: 02296530260 REA: MI- 1865149 Iscrizione Registro Imprese di Milano: 02296530260 Capitale sociale: Euro 70.000,00 i.v.